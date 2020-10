Tuttosport - Milan, sospiro di sollievo: Ibra è guarito e giocherà il derby. Ma c’è la tegola Gabbia

Dio Ibra ha parlato al suo popolo. E lo ha fatto sui social, luogo di culto per eccellenza del campione svedese. Nel pomeriggio di ieri, anticipando anche il club, Zlatan ha annunciato ai “fedeli” la sua guarigione dal Covid. L’attaccante rossonero è risultato positivo al doppio tampone e ha così mandato a quel paese, pardon... debellato il virus.

DERBY NEL MIRINO - Come riporta Tuttosport, Ibrahimovic potrà partecipare alla partita che sente più di tutte, ovvero il derby con l’Inter. Sospiro di sollievo, dunque, per Stefano Pioli e il Milan, che avevano temuto di dover affrontare Conte e i suoi senza Zlatan. Il dio di Malmö, invece, ci sarà. Guiderà la squadra dal cuore dell’attacco e proverà a regalare ai rossoneri una vittoria nella stracittadina che manca ormai da troppo tempo.

TEGOLA GABBIA - Ma per un’ottima notizia che arriva - osserva Tuttosport - eccone un’altra che, invece, aggrava la situazione nel reparto difensivo. Matteo Gabbia, infatti, che fino alla sosta ha retto il peso della retroguardia (insieme a Kjaer) è risultato positivo al tampone effettuato due giorni fa a Reykjavik, dove si era recato con la nazionale Under 21 per affrontare l’Islanda. Una brutta tegola per Pioli, che in difesa ha gli uomini contati.