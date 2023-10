Tuttosport - Milan, sospiro di sollievo per Loftus-Cheek: stop breve, rientrerà contro la Juventus

Le prime sensazioni, vedendo anche la reazione del giocatore, non erano affatto positive, ma per fortuna l'infortunio rimediato da Ruben Loftus-Cheek durante l'ultima sfida di campionato contro la Lazio non è grave e lo stop dovrebbe essere solo di qualche giorno. L'inglese, che sarà comunque costretto a saltare il match di domani sera di Champions League contro il Borussia Dortmund e quello successivo di Serie A contro il Genoa, rientrerà dopo la sosta per le nazionali.

SOSPIRO DI SOLLIEVO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina Loftus-Cheek hanno evidenziato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. A Milanello hanno quindi tirato un bel sospiro di sollievo: vero che l'ex Chelsea non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma il suo stop sarà breve e il ritorno in campo dovrebbe avvenire il prossimo 22 ottobre contro la Juventus (per questo match dovrebbe rientrare anche Rade Krunic).

SCELTE OBBLIGATE - Domani sera a Dortmund, Stefano Pioli dovrà quindi cavarsela con solo quattro centrocampisti. Le scelte sono quasi obbligate: l'escluso dovrebbe essere Yacine Adli, con Reijnders o Musah in cabina di regia e Pobega mezzala. Nei prossimi due match, l'assenza di Loftus-Cheek si sentirà parecchio, ma per fortuna il centrocampista inglese dovrà restare fuori solo pochi giorni e potrà presto tornare a dare il importantissimo apporto in mezzo al campo.