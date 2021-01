Tuttosport - Milan-Torino, affari in vista: in ballo i centrocampisti Meité e Krunic. Ma la novità è Nkoulou

Il Milan è a caccia di un difensore e non si tirerebbe indietro se ci fosse l’opportunità di aggiungere alla rosa di Pioli anche un centrocampista. Pure il Torino è alla ricerca di un mediano e sarebbe felice di vestire di granata Rade Krunic. Occhio, dunque, al possibile asse di mercato tra i due club, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

SCAMBIO IN VISTA? - Dicevamo di Krunic. Il bosniaco sta faticando a inserirsi nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, ma il tecnico emiliano non vorrebbe privarsene in quanto lo considera un giocatore duttile, in grado di agire in più ruoli. Tuttavia, se il Milan trovasse un’alternativa concreta potrebbe lasciarlo partire già a gennaio. Ebbene, l’alternativa potrebbe essere Soualiho Meité, 26enne centrocampista che - scrive Tuttosport - piace ai rossoneri e al loro allenatore. Potrebbero quindi verificarsi i presupposti per uno scambio.

L’IDEA LOW COST - Ma c’è una novità. Come detto, il Milan sta cercando soprattutto un difensore. Simakan (in pole), Kabak e Milenkovic sono i profili nel mirino, ma si tratta di calciatori che costano. I rossoneri potrebbero quindi virare su Nicolas Nkoulou, il quale è in rotta con il Toro e ha il contratto in scadenza (non rinnoverà). Maldini e Massara potrebbero farsi sotto con i granata, magari discutendo di Krunic in prestito sino a giugno con obbligo di riscatto fissato a una cifra scontata se Cairo libererà subito il suo camerunese.