Tuttosport - Milan, via Paquetà e Kessie: ecco il tesoretto per il rinnovo di Gigio

La questione Gigio Donnarumma entrerà presto nel vivo perchè, anche se ha ancora un anno di contratto, senza il rinnovo nelle prossime settimane, il Milan sarà costretto a venderlo nel prossimo mercato estivo per evitare di perderlo a zero tra un anno. Insomma, il tempo inizierà presto a scarseggiare, ma in via Aldo Rossi avrebbero pronto un piano per il prolungamento del portiere milanista, cioè creare un tesoretto da destinare al rinnovo di Gigio grazie alle cessione di Kessie e Paquetà.

NODO INGAGGIO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il problema principale è l'ingaggio di Donnarumma, il quale al momento guadagna sei milioni di euro netti a stagione (11,5 milioni lordi). Tenendo conto che Elliott vuole imporre un tetto salariale a 2,5 milioni, è chiaro che il rinnovo del giovane portiere appare un'operazione fuori portata. Ma se i rossoneri dovessero riuscire a cedere Paquetà e Kessie, allora il prolungamento di Gigio potrebbe non essere più solo un'utopia.

TESORETTO - Il brasiliano è nel mirino del PSG, del Flamengo e del Benfica, mentre l'ivoriano ha diversi estimatori in Premier League. Con questa doppia cessione e i relativi risparmi di stipendi, il club di via Aldo Rossi potrebbe quindi avere il tesoretto necessario per rinnovo il contratto di Donnarumma alle cifre attuali. Il portiere, da parte sua, non ha mai nascosto la sua voglia di restare al Milan e nelle prossime settimane si capirà se effettivamente la strategia dei rossoneri potrà diventare davvero realtà.