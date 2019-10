Tuttosport - Nuovo stadio di Milan e Inter, al via il mese decisivo: ecco i prossimi passi

Milan e Inter proseguono dritti per la loro strada verso la costruzione del nuovo stadio. E oggi, secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, inizia un mese decisivo e importante per il sorti del progetto dei due club: nelle prossime ore, infatti, in Comune i consiglieri dovranno licenziare il Pgt (Piano di Governo del Territorio), atto preliminare per dare il via alla gara per lo stadio nuovo.

MESE DELICATO - Questo è il primo passo di un mese molto delicato nel quale si capirà se il progetto di Milan e Inter potrà andare in porto oppure se il Comune di Milano non darà il suo via libera alla costruzione del nuovo impianto di rossoneri e nerazzurri. Giovedì è stata messa in calendario la penultima commissione con i due club sui progetti presentati, mentre dalla settimana prossima la palla passerà in Consiglio comunale, sempre che la Sovrintendenza ai beni culturali, che con una lettera al sindaco Sala ha già chiarito di essere per la ristrutturazione del Meazza, non metta un freno ai piani delle due squadre milanesi.

SONDAGGIO - In attesa di nuovi passi ufficiali, Milan e Inter stanno avendo i primi risultati del sondaggio lanciato all'inizio della scorsa settimana: stanno arrivano parecchie risposte e il 90% è convinto, per esempio, che la costruzione di un nuovo stadio rigenererà l’intera area di San Siro, portando benefici economici non solo al quartiere, ma a tutta Milano. La maggioranza dei tifosi sembrano quindi essere dalla parte di Milan e Inter, ma senza l'ok del Comune di Milano il progetto dei due club non potrà trasformarsi in realtà.