Tuttosport - Ora il Milan deve fare cassa: via Hauge, Pobega e Leao per un tesoretto da oltre 50 milioni

Vendere per acquistare ancora, il senso è questo. Dopo aver investito 43 milioni di euro complessivi per Maignan e Tomori e aver impegnato altri 3 milioni per il prestito di Diaz, il Milan - come riporta Tuttosport - ora pensa a fare cassa. Come detto, il club ha bisogno di cedere alcuni elementi della rosa per rimpolpare il budget a disposizione e piazzare altri colpi in entrata.

RICHIESTE - Maldini e Massara, ovviamente, hanno una lista degli esuberi (Caldara, Conti, Castillejo ecc), ma al momento le richieste arrivano per altri giocatori, dai quali si potrebbe incassare cifre certamente più elevate. Dall’eventuale vendita di Hauge, Pobega e Leao, ad esempio, si potrebbero ricavare oltre 50 milioni di euro, denaro fresco da reinvestire nel mercato in entrata.

IN USCITA - 15 milioni da Hauge, 12-13 da Pobega, almeno 25 da Leao: il Milan ha fissato i vari prezzi. Il futuro dell’esterno norvegese potrebbe essere in Germania (su di lui ci sono Wolfsburg ed Eintracht Francoforte), mentre il centrocampista italiano è finito nel mirino dell’Atalanta (ma occhio anche alla Samp); il portoghese, infine, ha estimatori in Francia (Marsiglia) e Inghilterra.