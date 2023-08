Tuttosport - Pellegrino in viaggio, Colombo rimane? Tra entrate e uscite, il punto

vedi letture

Nella conferenza stampa di ieri, Stefano Pioli ha commentato così il mercato rossonero: "Non dobbiamo dimenticare che abbiamo cambiato circa 20 giocatori tra uscite ed entrate". Eppure, il mercato rossonero non sembra essere ancora giunto al capolinea sia per quanto riguarda i nuovi volti sia per quanto concerne l'addio di alcuni dei vecchi.

Nodo attaccante

Come conferma Tuttosport, Marco Pellegrino è in viaggio verso Milano che raggiungerà questa sera proprio mentre i rossoneri saranno in campo a Bologna: domani visite e firma sul contratto fino al 2028. Ora per il capitolo entrate rimangono due nodi, uno di questi riguarda l'attaccante. In rosa il Milan può contare sull'eterno Giroud e su Okafor ("contento delle prestazioni di Okafor in quel ruolo", sempre Pioli), con Origi che rimane in uscita e Colombo in bilico. La sensazione delle ultime ore è che il giovane attaccante italiano, potrebbe anche rimanere. I veri obiettivi rossoneri erano Broja del Chelsea ed Ekitike del Psg: per il primo i londinesi non aprono al prestito, il secondo sembra essere diretto verso la Germania all'Eintracht in cambio di Kolo Muani. Dunque, tolti questi due nomi, il Milan ritiene che non vi siano profili migliori di quello che Pioli ha già in casa, ovvero Lorenzo Colombo. Il Monza rimane vigile ma il 2002 potrebbe restare se non ci saranno opportunità a bussare alle porte di via Aldo Rossi.

Nodo vice Theo

C'è poi il grande capitolo del nuovo vice Theo Hernandez. La cessione di Ballo-Tourè, è il caso di dirlo con un gioco di parole, è "in ballo" da tutta l'estate ma ancora non si è concretizzata. Dopo gli interessi e i rifiuti per Turchia e Fulha, ora il club più vicino al terzino senegalese è il Werder Brema. I tedeschi offrono al Milan 4 milioni ma il giocatore continua a tergiversare anche se Pioli, oramai, lo considera fuori dal progetto tecnico. Solo quando l'attuale numero 5 rossonero saluterà Milanello, la dirigenza potrà finalmente chiudere per Riccardo Calafiori, terzino italiano classe 2002 dall'anno scorso al Basilea. In ogni caso Pioli potrebbe anche sfruttare il talento della Primavera Andrea Bartesaghi che tanto bene ha fatto in questa preseason. Tutto fermo, invece, sul fronte Saelemaekers: il belga piace al Betis ma glin andalusi ancora non hanno formulato un'offerta ufficiale.