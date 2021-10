Tuttosport - Pobega-Colombo: il presente in prestito, il futuro al Milan

In questo avvio di stagione si parla spesso dei giovani del Milan che stanno facendo benissimo, ma è giusto mettere in evidenza anche l'ottimo rendimento che stanno avendo due prodotti del settore giovanile rossonero, vale a dire Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Entrambi sono in prestito secco (il centrocampista al Torino, l'attaccante alla Spal in Serie B) e i dirigenti di via Aldo Rossi li stanno tenendo d'occhio con grande attenzione perchè nel loro futuro c'è con ogni probabilità un posto nel Milan.

IN CRESCITA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che, parlando di Pobega, spiega che in granata ha iniziato molto bene la stagione, giocando con continuità: il tecnico Juric lo sta poi impostando come centrocampista centrale puro, ruolo che ha già ricoperto durante la preparazione estiva anche al Milan. La sua crescita è evidente, tanto che non è escluso che già a gennaio il Toro faccia un tentativo per cambiare i termini dell'accordo con i rossoneri, ma troverà un muro invalicabile.

CAPOCANNONIERE - Anche Lorenzo Colombo sta facendo molto bene in questo avvio di stagione: con quattro gol segnati in sette partite, il prodotto del vivaio milanista è il capocannoniere della squadra biancoazzurra. Ovviamente i bilanci definitivi per entrambi verranno fatti a fine anno, ma a Casa Milan c'è grande soddisfazione per come si stanno comportando e c'è la consapevolezza che sia Pobega che Colombo hanno le potenzialità per diventare un giorno dei protagonisti anche in rossonero.