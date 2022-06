Tuttosport - Prosegue il casting per la fascia destra: Antony il nome nuovo

MilanNews.it

Il Milan è pronto a tuffarsi nel mercato per rinforzare la squadra che si è aggiudicata per la diciannovesima volta del Milan lo Scudetto. Tra i tanti reparti su cui la dirigenza rossonera vuole intervenire, uno dei più importanti è quello della fascia destra per cui ci sono già tanti nomi sul taccuino di Maldini. Messias e Saelemaekers hanno avuto una stagione altalenante e ancora non sanno quale potrà essere il loro futuro.

Il nuovo nome

Nella giornata di oggi Tuttosport ha fatto uscire un nuovo profilo per il ruolo di esterno destro del futuro. Si tratta dell'ala brasiliana dell'Ajax Antony che era già stato vicino a vestire la maglia del Milan nell'inverno del 2020 quando poi passò dal San Paolo ai lancieri di Amsterdam. Le caratteristiche tecniche e fisiche del calciatore si sposerebbero alla perfezione con il gioco di Pioli. Un esterno leggero e molto veloce, con la padronanza tecnica tipica del fantasista brasiliano. Antony fa del dribbling uno dei suoi punti di forza: questo soprattutto costituirebbe un vantaggio per i rossoneri che sulla destra avrebbero un calciatore capace di saltare l'uomo con più costanza, esattamente com'è accaduto quest'anno con Leao a sinistra. Sul talento dell'Ajax ci sono già gli occhi di molte squadre, come il Manchester United che ha dalla sua l'ex tecnico della squadra olandese Ten Hag e un'offerta di 45 milioni di euro. Il Milan non vuole partecipare ad aste e sta alla finestra in cerca di occasioni, sapendo che può giocarsi la carta Champions.

CDK e Noa

Gli altri due nomi, chiacchieratissimi, sono quelli dei gioiellini del Bruges Charles De Ketelaere e Noa Lang che il Milan porterebbe più che volentieri alla corte di Stefano Pioli. In Olanda danno addirittura per fatta la trattativa che porterebbe l'olandese classe '99 in rossonero. Lang può giocare sia a sinistra che a destra e potrebbe avere un ruolo da titolare ma anche da prima alternativa. De Ketelaere piace molto ai vertici del club di via Aldo Rossi e potrebbe interpretare in modo pure il ruolo di trequartista ma allo stesso tempo rendersi disponibile per altri ruoli all'interno del reparto offensivo. Per queste e altre trattative si attende comunque il rinnovo della dirigenza, di Maldini e Massara, che è atteso per questa settimana. Da quel momento in poi i Campioni d'Italia potranno scatenarsi sul mercato.