Tuttosport - Pulisic a un passo, Reijnders ha l'accordo ma l'AZ resiste

Giornate intense dalle parti di via Aldo Rossi dove il team mercato del Milan lavora incessantemente per chiudere i rinforzi giusti entro l'inizio del raduno o quantomeno per la tourneè americana. Sono due i nomi particolarmente vicini a vestire la maglia rossonera: uno è Christian Pulisic, l'altro è Tijjani Reijnders anche se con qualche ostacolo in più.

Discesa

Come scrive oggi Tuttosport, e come era stato anticipato anche da MilanNews.it nella serata di ieri (QUI), sembra ormai tutto fatto per il trasferimento di Pulisic dal Chelsea al Milan. Complice una campagna acquisti sfrenata e qualche guaio fisico di troppo, le porte dei blues si sono chiuse per l'attaccante americano che ha spinto tantissimo per vestire la maglia del Milan. La trattativa sull'asse Milano-Londra è ormai ai dettagli e si spera di arrivare ai titoli di coda nelle prossime ore. L'operazione complessiva avrà un costo totale di 22 milioni di euro, ripartiti tra 18 di parte fissa e 4 di bonus. L'obiettivo ideale sarebbe quello di mettere il giocatore a disposizione di Pioli il prima possibile.

Muro

Per quanto riguarda Reijnders invece, la questione presenta ancora qualche punto interrogativo. Nulla da dire sull'accordo tra Milan e giocatore, trovato già da diverso tempo: pronto un quadriennale a 1.7/1.8 milioni di euro a stagione per l'olandese. La resistenza, in questo caso, la fa l'AZ Alkmaar che rimane arroccata e ancorata alla sua richiesta di 25 milioni. I rossoneri, al momento, sono arrivati a mettere sul piatto 20 milioni: ballano dunque tra domanda e offerta 5 milioni. Le sensazioni sono comunque positive dal momento che Reijnders ha il forte desiderio di trasferirsi a Milano sponda rossonera e che Pioli ha designato il calciatore come profilo ideale per il centrocampo rossonero. Nelle prossime ore si lavorerà per colmare questa distanza.