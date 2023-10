Tuttosport - Pulisic, che impatto: al Milan l'americano si è finalmente ritrovato

L'inizio di stagione di Christian Pulisic è forse andato ben oltre le aspettative anche dei più ottimisti: quattro gol nelle prime otto presenze in Serie A per l'attaccante americano che ha impiegato pochissimo per adattarsi al calcio italiano e per entrare nei meccanismi della squadra di Stefano Pioli. Le ultime annate al Chelsea non sono state semplici, ma ora fanno parte del passato e al Milan sembra essere finalmente ritrovato.

CHE INIZIO! - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che quattro reti nelle prime otto giornate di campionato Pulisic Pulisic le aveva segnate solamente nella stagione 2019-20 quando iniziò la sua avventura ai Blues: era appena arrivato dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro ed era certamente una delle grandi promesse del calcio mondiale. Purtroppo in Inghilterra le cose non sono andate come sperava per colpa anche di qualche infortunio di troppo, ma ora al Milan si sta ritrovando e tornando a fornire prestazioni di alto livello.

ARRIVA LA JUVENTUS - Al momento il titolare a destra nel tridente milanista è lui. E in vista della ripresa del campionato (domenica sera a San Siro arriva la Juventus), l'esterno statunitense ha "avvisato" i bianconeri segnando un bellissimo gol nell'amichevole degli USA contro la Germania: la rete di Pulisic ha aperto il match, poi sono arrivati i tre gol tedeschi. Salvo sorprese, dovrebbe toccare a lui partire titolare a destra contro la Juventus che in carriera ha già affrontato una volta in Champions League: era il 23 novembre 2021 e il suo Chelsea vinse 4-0 a Stamford Bridge. Domenica Christian spera di ottenere ancora tre punti come due anni fa.