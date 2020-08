Tuttosport - Raiola (ri)propone Kean al Milan. E Mendes vuole portare Diego Costa in rossonero

Il Milan e Raiola stanno trattando - ormai da giorni - il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Successivamente, i vertici di via Aldo Rossi si sederanno al tavolo con il noto manager per discutere di un altro contratto "bollente", quello di Gigio Donnarumma (in scadenza nel 2021). E non è da escludere che le parti possano incontrarsi per un terzo giocatore.

PROPOSTO KEAN - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, che cita voci provenienti dall’Inghilterra, Raiola starebbe cercando di proporre al Milan un altro suo assistito, il giovane attaccante Moise Kean. Il 20enne ex Juve non ha brillato con la maglia dell’Everton (appena 2 gol in 29 presenze in Premier League, soltanto 6 da titolare), che ha speso ben 27 milioni di euro per il suo cartellino. Già la scorsa estate Raiola aveva tentato invano di portare il ragazzo a Milanello, stoppato dal veto della Juventus. Occhio, dunque, ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato.

SUGGESTIONE COSTA - E attenzione anche alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e che riguardano un altro grande bomber, lo spagnolo Diego Costa, il quale è pronto a lasciare l’Atletico Madrid. Il giocatore avrebbe confidato agli amici che il suo futuro è in Italia, per la precisione a Milano. All’Inter, però, ritroverebbe Antonio Conte, che ai tempi del Chelsea lo liquidò con un sms. Ecco perché Mendes starebbe pensando più al Milan. Affare possibile? Le vie del mercato, si sa, sono infinite.