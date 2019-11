Tuttosport - Rebic in lizza per un posto: il croato tra mistero e speranza

E' stato l'acquisto (o meglio il prestito) al photofinish, volto ad offrire maggiori opzioni al reparto offensivo rossonero. Ante Rebic, arrivato dall'Eintracht, ha sostituito André Silva, che ha fatto percorso inverso: un centravanti che va per un "tuttofare" che viene. Eppure, fin qui, il croato si è visto pochissimo: 73 minuti in campionato raccolti in quattro presenze, mentre il portoghese, con una sola presenza, ne aveva giocati 63'.

MISTERO - L'edizione di Tuttosport fa il punto sul croato che, stasera, si giocherà il posto sulla destra con Samu Castillejo. I due calciatori sono in lizza per sostituire Suso, bloccato da noie muscolari ed indisponibile per Milan-Lazio. Arrivato con i migliori auspici, il classe '93 è stato fin qui un mistero: poco impiegato, sia da Giampaolo che da Pioli, per nulla decisivo, tant'è che il quotidiano piemontese ipotizza addirittura un'eventuale partenza a gennaio se la situazione rimanesse pari a quella attuale.

POSSIBILE CHANCE - Chissà che la grande occasione non possa arrivare stasera contro la Lazio, senza Suso e in un big match che il Milan non può fallire. Potrebbero materializzarsi le classiche "sliding doors" per l'attaccante croato, utilizzato in Nazionale ma desaparecido in rossonero, nonostante il reparto offensivo non abbia in alcun modo brillato. Al contrario, se dovesse essere nuovamente preferito Castillejo, aumenterebbero i dubbi su questo giocatore, arrivato sì come alternativa a Correa ma con un bagaglio decisamente superiore a quello (non) mostrato finora.