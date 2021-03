Tuttosport - Rebic, serve una grande prova contro lo United per farsi perdonare

Dopo l'espulsione contro il Napoli, Ante Rebic è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo per le frasi irriguardose pronunciate domenica sera nei confronti dell'arbitro Pasqua. In attesa di capire se ci saranno gli estremi per fare ricorso, in via Aldo Rossi si aspettano ora una grande partita da parte del croato domani sera contro il Manchester United nel ritorno degli ottavi di Europa League.

MOMENTO PEGGIORE - Come spiega stamattina Tuttosport, Rebic deve farsi perdonare la sciocca espulsione di domenica, che mette ancora di più in difficoltà il gruppo rossonero in un momento già complicato. Il Milan sta piano piano recuperando gli infortunati, in particolare Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe essere convocato per il match contro lo United, ma dopo qualche settimana ai box non potrà essere al top della forma. Anche Leao non sta benissimo, mentre Mandzukic tornerà solo dopo la sosta. Insomma, vista l'emergenza nell'attacco milanista, la squalifica del croato arriva nel momento peggiore.

REAZIONE D'ORGOGLIO - Tutto l'ambiente rossonero spera quindi domani sera in una reazione d'orgoglio di Ante, il quale sa bene di aver commesso un brutto errore contro il Napoli. Ormai però non si può tornare indietro, l'unica cosa che può fare Rebic è quella di regalare una grande prestazione contro lo United e soprattutto il passaggio ai quarti di Europa League. Basterebbe questo per far dimenticare a tutti quell'espulsione...