Tuttosport - Romagnoli, orgoglio e riscatto: nonostante le voci di mercato, il capitano vuole restare

L’orgoglio del capitano, di chi ha portato con rispetto e dedizione quella fascia tanto pesante. Fin qui, il 2021 di Romagnoli è stato tutt’altro che positivo, ma il difensore non ha intenzione di mollare. Al contrario: come riporta Tuttosport, Alessio vuole riprendersi riscattarsi, e vuole farlo con la maglia del Milan sulle spalle.

IMPORTANTE - Il centrale rossonero ha il contratto in scadenza tra un anno, un ingaggio pesante (circa 5 milioni) e un agente (Mino Raiola) piuttosto ingombrante: i motivi per cederlo subito, dunque, ci sarebbero. Tuttavia, Pioli e i dirigenti sanno che la squadra ha bisogno di almeno tre pedine di spessore in difesa, visto il doppio impegno Champions-campionato. Romagnoli non è ufficialmente sul mercato, a meno che non arrivi una proposta importante.

RISCATTO - Ma c’è dell’altro. Se da una parte il Milan non sta pensando di cederlo, dall’altra lo stesso giocatore sembra intenzionato a restare. Raiola sta facendo il suo lavoro (il manager sta sondando il terreno fra Italia ed estero), ma il capitano vuole dimostrare di essere ancora utile alla causa rossonera e magari pure quella azzurra. Insomma, Romagnoli vuole provare a riprendersi il posto ed è pronto a "sfidare" Tomori e Kjaer.