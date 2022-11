Tuttosport - Se Leao non gira, anche il Milan fatica. Tra rinnovo e Mondiale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo aver trascinato i rossoneri alla vittoria dello scudetto la scorsa stagione, il nome di Rafael Leao è diventato sempre più chiacchierato all'interno dell'ambiente Milan. Il portoghese è il fiore all'occhiello della rosa rossonera e ha il contratto in scadenza nel 2024: per lui si cerca da tempo l'intesa per un rinnovo che appare complicato. In tutto questo, nelle serate in cui Rafa non ha girato anche il Milan ha fatto fatica.

Rafa zoppica, il Milan pure

Secondo quanto riporta Tuttosport, è quasi un dato di fatto che quando Rafael Leao non è in giornata, anche il Milan non riesce a esprimersi su alti livelli. I rossoneri in questo avvio di stagione, in Serie A, hanno già dovuto rinunciare ai tre punti in 5 occasioni differenti. Due pareggi all'inizio a Bergamo e Reggio Emilia con Atalanta e Sassuolo, la sconfitta di Napoli e le ultime due trasferte che hanno portato in dote zero punti a Torino contro i granata e solo uno allo Zini contro la Cremonese. In ognuna di queste partite, fatta eccezione per la sconfitta contro i partenopei, Leao non ha brillato: contro Atalanta e Sassuolo ancora imballato, contro il Torino primo tempo da incubo e contro la Cremonese ingresso confuso a partita in corso. Senza il portoghese, contro il Napoli, il Milan ha perso pur disputando una buona gara. In tutte le altre occasioni, le vittorie rossonere, Leao ha sempre trovato il modo di metterci in qualche modo lo zampino.

Tra rinnovo e Mondiale

Stefano Pioli, e in generale l'ambiente rossonero, hanno sempre fatto scudo attorno al giocatore sottolineando la sua serenità in allenamento e la sua fame di vincere, come tutta la squadra. Chiaro però che sia il tema legato al rinnovo, che si sta trascinando da qualche mese, sia l'obiettivo di giocare un Mondiale in Qatar da protagonista, potrebbero star influenzando il giocatore portoghese secondo il pensiero di Tuttosport. Quella del prolungamento è una questione intricata: la distanza tra domanda e offerta - 7 la richiesta di Leao e 6 la proposta del club - non sembra incolmabile. Il vero nodo è legato alla multa che il giocatore deve pagare allo Sporting che, inevitabilmente, peserà sullo stipendio di Rafa: 16.5 milioni a cui deve contribuire anche il Lille. Per quanto riguarda invece il Qatar, ovviamente Leao vuole ritagliarsi un ruolo primario in una squadra che punta al titolo e in cui ha buone possibilità di giocare da titolare.