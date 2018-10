Tuttosport - Sfida Champions, il derby ha di nuovo un obiettivo: uomo-chiave, meglio il Milan

Meno sette al derby di Milano. Inter e Milan si avvicinano alla sfida più attesa rinfrancate dalle ultime vittorie in Italia e in Europa. Difficile dire che sia la favorita, ma i rossoneri - osserva il quotidiano Tuttosport - stanno un po’ meglio a livello di uomo-chiave. Suso, infatti, sta attraversando un momento magico tanto al Milan quanto in Nazionale, mentre Nainggolan non è ancora il giocatore decisivo ammirato alla Roma.

TUTTO OK - Dal punto di vista fisico, invece, non si vedono grandi differenze tra le due milanesi, anche se gli impegni con le rispettive selezioni potrebbero influire sul rendimento dei calciatori. Anche per quanto riguarda gli infortuni la situazione è sotto controllo: Romagnoli dovrebbe recuperare, come ha già fatto Vrsaljko. Inter e Milan, dunque, si presentano al derby nel migliore dei modi: i timori iniziali sono ormai alle spalle, anche se permangono alcuni difetti (i rossoneri continuano a subire gol, mentre Calhanoglu non sta rendendo secondo le aspettative).

CHAMPIONS - Sarà un derby che profuma di Champions. Già, perché l’obiettivo dichiarato dei due club è proprio questo: arrivare tra le prime quattro del campionato. Vincere la stracittadina, dunque, vuol dire togliere punti preziosi a una diretta concorrente. Gattuso spera di riuscire a riportare il Milan nell’Europa che conta: la situazione societaria si è consolidata -- sottolinea Tuttosport - ora anche la squadra deve ottenere risultati analoghi a quelli che sta raccogliendo Elliott.