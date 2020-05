Tuttosport - Svolta Saelemaekers, il Milan pensa al riscatto: il belga ha il gradimento di Rangnick

Torna all’Anderlecht, anzi no: resta al Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, con l’arrivo di Rangnick, il belga Alexis Saelemaekers ha ottime possibilità di rimanere in rossonero. Nella prossima stagione, dunque, il manager tedesco potrebbe puntare sul giovane esterno.

RISCATTO - Un investimento, in caso di riscatto, da 6.5 milioni di euro per un giocatore che il prossimo 27 giugno compirà 21 anni. Insomma, un buon affare, viste anche le qualità di Saelemaekers, che da quando è arrivato al Milan ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra. Tuttavia, il ragazzo, nei pochi spezzoni giocati (22 minuti complessivi in campionato, una decina in Coppa Italia), è riuscito a dimostrare il suo valore e farsi apprezzare dei tifosi milanisti.

JOLLY - Personalità, gamba, carattere e non solo: Alexis nasce come terzino destro, ma ha saputo imporsi, grazie a velocità e tecnica, anche come esterno d’attacco. E sa usare anche il piede sinistro. Un jolly della fascia, che il Milan, come detto, potrebbe decidere di tenere. Gazidis ne avrebbe già discusso con Rangnick, gettando le basi di una possibile permanenza del giocatore.