Tuttosport - Theo e Leao hanno i loro gemelli "di destra": che impatto di Pulisic e Loftus!

Quando il pallone circola sulla fascia sinistra e gioca il Milan, i tifosi rumoreggiano perchè sanno che potrebbe accadere qualsiasi cosa da un momento all'altro. Questo succede da diversi anni avendo due giocatori come Rafa Leao e Theo Hernandez sempre pronti a macinare chilometri e a inventare calcio sulla corsia di sinistra. Da un paio di partite, la stessa cosa accade anche a destra

Rinforzi

Come sottolinea oggi Tuttosport nel suo pezzo, erano già un paio di anni che il Milan si affacciava sulla finestra di mercato estiva con la volontà di migliorare il suo reparto offensivo sulla fascia destra. Questo è accaduto negli ultimi due mesi. Da via Aldo Rossi si sono chiuse operazioni importanti e low cost per Christian Pulisic e Samuel Chukwueze che hanno spinto ai confini del club sia Junior Messias (ora al Genoa) che Alexis Saelemaekers (in uscita dal club). Se fino a un paio di settimane fa, l'idea di essersi rinforzati appariva solamente sulla carta, oggi dopo due giornate di Serie A si iniziano a intravedere i benefici della campagna acquisti rossonera, soprattutto della sua tempestività.

CP e RLC

CP e RLC non sono codici informatici o sigle scientifiche, sono semplicemente delle iniziali che i milanisti vogliono cominciare a usare spesso: Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. I due acquisti arrivati dal Chelsea e, di fatto, coloro che per il momento hanno trasformato la fascia destra rossonera, dando anche la possibilità a Calabria di giocare con maggiore libertà e tranquillità. L'americano ha cominciato con due gol in due partite, due premi di Mvp e tanti begli spunti. L'inglese è salito in cattedra contro il Torino con il suo primo assist e una prestazione box-to-box dominante. Nella stessa partita anche la premiata ditta Theo-Leao è tornata a sfornare giocate preziose come quella del terzo gol rossonero. E così Pioli si ritrova con due fasce pericolosissime con cui potrà rendere ancora più imprevedibile il gioco del Milan.