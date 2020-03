Tuttosport - Verso Juventus-Milan: Paquetà provato esterno destro. A sinistra Calabria preferito a Laxalt

In attesa di capire come andrà avanti la rivoluzione societaria del Milan, a Milanello la squadra rossonera si sta preparando duramente per il match di domani contro la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 dell'andata a San Siro, ma domani sera Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre titolari molto importanti, cioè Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

CALABRIA A SINISTRA - Il tecnico milanista, che recupera però Gigio Donnarumma per la porta, dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nelle ultime partite: come riferisce Tuttosport, nelle prove tattiche di ieri a Milanello, come terzino sinistro è stato provato Davide Calabria che dovrebbe quindi essere preferito a Laxalt (a destra spazio a Conti). Al centro della difesa, con Kjaer che dovrebbe essere disponibile almeno per la panchina, accanto a capitan Romagnoli dovrebbe giocare ancora dal primo minuto Matteo Gabbia.

PAQUETA' A DESTRA - La novità più interessante in vista del match di domani sera riguarda però il possibile sostituto di Samu Castillejo: come esterno destro, infatti, ieri Pioli ha provato Lucas Paquetà, che giocherebbe così in un ruolo che non ha mai ricoperto in carriera. Con lui sulla trequarti, alle spalle di Leao, che prenderà il posto di Ibrahimovic, ci saranno Calhanoglu e Rebic.