Tuttosport - Vranckx centrocampista, ma anche trequartista box-to-box: Pioli ci pensa

In vista della seconda parte di stagione, tra i giocatori del Milan sotto la lente di ingrandimento c'è sicuramente Aster Vranckx, il quale nei prossimi mesi si giocherà anche il futuro in rossonero visto che in estate è in arrivato a Milanello in prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Tra i nuovi, è uno di quelli che è entrato maggiormente nei meccanismi e nelle rotazioni di Stefano Pioli che nei prossimi mesi potrebbe utlizzarlo non solo da centrocampista, ma anche da trequartista a tutto campo.

ANCHE TREQUARTISTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Vranckx ha le qualità tecniche e fisiche per fare il trequartista box-to-box che tanto piace al tecnico rossonero. Viste le difficoltà che sta trovando Charles De Ketelaere, un altro osservato speciale nella seconda parte della stagione, chissà che Aster non possa trovare spazio anche alle spalle della prima punta. L'anno scorso, Pioli ha spesso utilizzato Kessie o Krunic in quella posizione e dunque è un'ipotesi assolutamente realistica.

ROTAZIONI - Ovviamente Vranckx sarà fondamentale anche per le rotazioni in mezzo al campo con Bennacer e Tonali sono i titolarissimi, ma con così tante partite da giocare tra campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League c'è bisogno dell'apporto di tutti. Se nel prossimo mese il belga convincerà Pioli di essere utile in più ruoli, l'allenatore milanista potrebbe anche decidere di inserirlo in lista UEFA.