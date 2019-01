Ultimi giorni di mercato: la priorità e le possibili mosse rossonere

Sono gli ultimi giorni di calciomercato e il Milan, dopo l’arrivo di Krzysztof Piatek non ha ancora chiuso i cordoni per rimpolpare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. L’obiettivo primario è quello di riuscire a prendere un esterno offensivo e, in seconda battuta, un centrocampista. Le manovre del duo Leonardo-Maldini sono sempre avvolte nell’ombra, con tanto di estremo riserbo chiesto anche agli agenti dei calciatori interessati per evitare che si diffondano le notizie a trattative aperte. Diversi i nomi che stanno circolando per il ruolo di ala, visto che è in quella posizione che è stato posto il focus principale.

ELENCO - Di nomi ne sono emersi tanti, tutti più o meno sondati e, se qualcosa di concreto c’è stato, entro giovedì sera si dovrà quagliare. Le candidature note sono quelle di Groeneveld del Club Brugge e Djenepo dello Standard Liegi mentre su Carrasco, si è inserita pesantemente l’Inter che potrebbe inserire Candreva come contropartita da mandare al Dalian. Così fosse, il Milan avrebbe poche chance per competere, visto che di giocatori da spedire in Cina e che possano essere di gradimento del club cinese, non ce ne sono. Difficilissima la pista che porta a Deulofeu, visto che il Watford non ha intenzione di cederlo in prestito con diritto, ma solo a titolo definitivo e per almeno 25 milioni. Ma è anche vero che il mister X potrebbe ancora non essere emerso. Leo e Maldini sono segnalati come molto attivi al telefono e c’è uno strano silenzio che, a breve, dovrà essere rotto.

OSSERVATI SPECIALI - Anche a centrocampo c’è una situazione di monitoraggio. Va detto che se arrivasse un laterale, Calhanoglu potrebbe essere un jolly importante da usare sia in mezzo sia davanti e, di conseguenza, gli obiettivi milanisti sono da ritenersi proiettati più per l’estate, dove il centrocampo subirà un disboscamento numerico importante visto che andranno via Mauri, Bertolacci e Montolivo mentre è ancora da definire il riscatto di Bakayoko. Tenuti sotto stretta osservazione Tonali del Brescia e Pellegrini della Roma, ma occhio ad un possibile affondo per Sensi del Sassuolo nelle prossime ore, ma serve un’apertura importante dei nero verdi.

IN USCITA - Ci sono poi le uscite. Il Milan lascerà andare Antonio Donnarumma all’Olympiacos dopo la Coppa Italia ed è in cerca di una collocazione per Halilovic a titolo definitivo. Non verrà mandato in prestito Laxalt, a meno che non venga garantito l’obbligo di riscatto, cosa che il Bologna – al momento – non può fare visto che legherebbe l’opzione alla salvezza.