Un 2020 senza mai subire, tranne a Brescia. Quando Tonali disinnescò la coppia perfetta...

In un 2020 dove il Milan ha perso soltanto in due occasioni, tenendo benissimo il campo contro qualsiasi avversario, c'è stata solo una partita dove si è avvertita veramente la sofferenza. Una partita che i rossoneri hanno portato a casa, forse immeritatamente, grazie al guizzo di Rebic nel secondo tempo. Parliamo di Brescia-Milan, forse l'unica gara in cui la cerniera Kessie-Bennacer è andata in evidente difficoltà. E chi ha creato i maggiori grattacapi ai rossoneri? Ovviamente Tonali, migliore in campo del match insieme a Donnarumma, autentico salvavita del Diavolo.

L'URTO DI SANDRO - L'attrazione rossonera per Sandro è di gran lunga antecedente a quel 24 gennaio, eppure quella gara, così combattuta e sudata, potrebbe aver fatto accendere la lampadina definitiva. Negli scorsi mesi Kessie ha dominato con gran parte dei centrocampisti della Serie A, eppure con Tonali ha pagato dazio in maniera evidente. Anche Bennacer, pur reggendo meglio l'urto, ha faticato tantissimo a tenere botta, a dimostrazione di come il lodigiano abbia dettato legge in mezzo al campo. Ecco perché, unendo un calciatore del genere ad un reparto che già funzionava, le potenzialità tecniche e tattiche dei rossoneri potranno crescere a dismisura.

ROTAZIONE - In questi giorni sono in tanti ad aver ipotizzato un eventuale ritorno al centrocampo a tre, tenendo conto anche del probabilissimo ritorno di Tiemoué Bakayoko. Un'ipotesi che può realizzarsi, ma solo in alcune evenienze o a gara in corso. Sia Kessie sia Bennacer hanno dimostrato di cavarsela meglio in una mediana a due, così come l'ex Monaco ha reso alla grande da vertice basso ma decisamente poco da mezz'ala. In quest'ottica è chiaro che rimpastare il sistema di gioco potrebbe portare più problemi che benefici. Tonali, così come Bakayoko, potrà godere di molto spazio, sia dall'inizio che a gara in corso, soprattutto se il Milan dovesse avanzare in Europa League. Oltretutto, al contrario di quanto ipotizzano i più, non esisteranno soltanto due coppie: tutti i quattro calciatori saranno intercambiabili tra loro, garantendo un turnover completo e studiato.