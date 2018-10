Un capitolo amarissimo non deve far strappare l'intero libro: l'immediato riscatto passa da San Siro

Perdere un derby in questo modo, è innegabile, è dura da digerire per chi ha i colori rossoneri nel cuore. La delusione non nasce esclusivamente dal risultato, ma anche dall'atteggiamento mostrato dal Milan, perchè la sensazione di non averci nemmeno provato è ancora fortissima, nonostante siano trascorse quasi 48 ore dalla bruciante sconfitta contro l'Inter. La classifica, al momento, non sorride al Diavolo, ma è altrettanto oggettivo che la squadra di Gattuso abbia l'immediata possibilità di riscattarsi, avendo anche una partita da recuperare contro il Genoa. San Siro potrebbe essere l'arma in più in questa risalita.

VIETATO STRAPPARE IL LIBRO - Il capitolo è stato amaro, amarissimo, ma sarebbe sbagliato strappare l'intero libro con ancora tante pagine da leggere. Contro l'Inter, il Milan ha giocato una partita brutta dal punto di vista tecnico, con tanti errori in costruzione, e mostrando un calcio in forte controtendenza con il gioco espresso nelle precedenti partite della stagione. Lo scivolone di domenica sera, dunque, può e deve essere derubricato ad incidente di percorso. Grave, ma non insormontabile.

L'AIUTO DI SAN SIRO - Per ripartire servirà un pronto riscatto e, in quest'ottica, le prossime tre partite potrebbero rappresentare una discreta boccata d'ossigeno, a patto di affrontare le sfide con il giusto atteggiamento. Real Betis, Genoa e Sampdoria: tre match in una settimana che si disputeranno tutte a San Siro, uno stadio che ha portato ai rossoneri 3 vittorie e un pareggio (il 2-2 con gol subito nel finale contro l'Atalanta) nelle 4 partite disputate sino ad ora tra campionato ed Europa League. Si inizia giovedì con gli spagnoli. Un'eventuale vittoria porterebbe i rossoneri ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale. Testa, poi, al campionato con le due genovesi che verranno ospiti a Milano: riuscire ad ottenere il bottino pieno porterebbe il Milan al quinto posto solitario, consentendo alla banda di Gattuso di essere a ridosso dell'obiettivo dichiarato a inizio stagione: l'ultima posizione utile per la qualificazione in Champions League.