Un centrocampo da rinnovare ed una situazione da risolvere: Biglia, tra l'interesse viola e i possibili incastri

Con tre milioni e mezzo di stipendio a stagione, Lucas Biglia è uno dei calciatori più pagati della rosa milanista. L'argentino, arrivato in rossonero nell'estate del 2017, ha un contratto in scadenza Il prossimo giugno: il Milan, considerando la nuova politica di Elliott, difficilmente proporrà all'ex Lazio una proposta di rinnovo. Il fatto che la dirigenza meneghina punti su Torreira (e prima di lui su Sensi) fa capire come si voglia rinnovare fortemente il centrocampo e la regia, dove Biglia non rappresenterebbe più la primissima scelta.

L'INTERESSE VIOLA - Il nativo di Mercedes potrebbe anche svolgere un ruolo di alternativa, ma l'emolumento è elevato e il Milan, oltre a voler ridurre il monte ingaggi, non vuole sprecare risorse per un calciatore che non sarebbe titolare. L'agente del giocatore non ha escluso un eventuale addio, ricordando però che il giocatore ha ancora un anno di contratto con i rossoneri. La Fiorentina è un'ipotesi possibile, considerando quanto Vincenzo Montella stimi il numero 21, aspetto che potrebbe agevolare un trasferimento economicamente complicato. Ricordiamo che il Diavolo ha pagato Biglia 20 milioni e, per non generare una minusvalenza, dovrebbe cederlo per non meno di 6 milioni. Inoltre il lauto stipendio dell'argentino difficilmente verrà pareggiato dai viola, i quali dovrebbero necessariamente ripartirlo in un accordo pluriennale.

POSSIBILE INCASTRO - Qualora il Milan la spuntasse per Veretout, attualmente conteso con Roma e Napoli (con i rossoneri in leggero vantaggio), per Biglia le porte viola potrebbero aprirsi più facilmente. I rossoneri inserirebbero l'argentino nell'operazione con la Fiorentina, evitando lo spauracchio minusvalenze ed assicurandosi, parimenti, un rinforzo importante per il centrocampo. Il francese andrebbe verosimilmente a prendere uno dei due ruoli di mezz'ala, andando ad aggiungersi al già acquistato Krunic.