Un derby dai poli opposti: Donnarumma sfida Handanovic con l'obiettivo di sfatare un tabù

Non sarà semplicemente Higuain contro Icardi. Domenica sera San Siro alzerà il sipario sul derby della Madonnina numero 222, ma la sfida in salsa argentina tra i due bomber non sarà il solo duello su cui si accenderanno i riflettori. Inter-Milan sarà anche un uno contro uno tra i due poli opposti del campo, tra due portieri molto differenti tra loro: Gianluigi Donnarumma e Samir Handanovic. 15 anni in più per l'estremo difensore nerazzurro, ma anche Gigio può dire la sua in merito a stracittadine giocate, nonostante la giovanissima età: 12 derby giocati per lo sloveno in Serie A contro i 5 dell'italiano.

LO SCORE DI GIGIO NEL DERBY - Donnarumma ha preso parte a 5 derby di Milano, diventando titolare nella sfida di ritorno della stagione 2014-2015 con Sinisa Mihajlovic in panchina. Un esordio contro l'Inter niente male per il 'piccolo' Gigio con una netta vittoria per 3-0 e un rigore ipnotizzando Icardi, che colpì un palo su rigore proprio nel tentativo di angolare la conclusione al massimo per evitare l'intervento del portierone rossonero. I successivi 4 derby giocati da Donnarumma, però, non hanno più visto il Milan uscire vittorioso dalla contesa con il classe 1999 che ha subito 7 reti e riuscendo solo una volta a mantenere inviolata la propria porta, nello 0-0 dello scorso 4 aprile.

UN TABU' DA SFATARE - 10 gol subiti in 7 partite di campionato per Donnarumma, in nessuna di queste riuscendo a collezionare un clean sheet (una partita intera senza subire gol). Cosa che, invece, gli è riuscita con la Nazionale nell'ultima sfida della Nations League in terra polacca, in cui Gigio è uscito imbattuto per la prima volta in stagione. Il portiere del Diavolo, che ha collezionato in Serie A già 113 presenze con 35 clean sheet, vuole sbloccare questa casella anche in campionato. Il compito non sarà certo dei più semplici, avendo di fronte un attaccante come Icardi che lo ha già bucato in 4 occasioni in 5 partite. Gigio, però, dopo un inizio con qualche incertezza come contro il Cagliari, si è ripreso alla grande e le sue parate si sono rivelate decisive contro Empoli e Sassuolo. Proprio come quelle che sogna di fare anche domenica sera, nella partita più attesa da tutti i milanisti.