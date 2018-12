Una conferma pubblica per ridare serenità all'ambiente: il 2019 del Milan partirà in 'salita', ma con Rino saldamente al comando

Il dicembre del Milan è stato nero, nerissimo. Prima della vittoria scaccia-crisi contro la Spal, infatti, i punti conquistati dai rossoneri nelle gare dell'ultimo mese dell'anno erano stati solamente 6 a fronte di 5 partite giocate (Parma, Torino, Bologna, Fiorentina e Frosinone le avversarie), a cui si aggiunge un'eliminazione clamorosa e inaspettata, subita dall'Olympiacos nell'ultima giornata del girone di Europa League. Pochissimi anche i gol segnati, sei tra campionato e coppe a fronte di 8 subiti. Contro la squadra allenata da Semplici, invece, proprio sul gol dell'anno, sono arrivati i tre punti che, seppur con qualche patema d'animo nel finale di partita, permettono al Milan di presentarsi al giro di boa con un solo punto di ritardo sul quarto posto, occupato dalla Lazio.

CONFERMA PUBBLICA - A due giorni dalla sfida con la Spal, però, il clima in casa rossonera era diametralmente opposto, con l'ipotesi ventilata di Gattuso che sarebbe potuto essere esonerato anche in caso di successo contro I biancazzurri. La situazione reale, invece, era diametralmente opposta: probabilmente Rino avrebbe goduto della fiducia della società anche senza un successo nell'ultima gara dell'anno. Parole di Leonardo e Maldini, che alla vigilia di Milan-Spal hanno ribadito che non esisteva alcun piano alternativo al tecnico calabrese. Una conferma pubblica, che ha dato grande tranquillità mediatica al Milan e ha contribuito a ridare serenità all'ambiente.

CAMMINO IN SALITA - L'incontro a quattro, avvenuto al termine della partita con Leonardo, Maldini e Gazidis, ha ribadito ulteriormente la fiducia della società rossonera nei confronti di Gattuso, che è già concentrato sul durissimo inizio che attende la sua squadra alla ripresa delle attività. Dapprima la durissima sfida a Genova contro la Sampdoria per gli ottavi di Coppa Italia. I blucerchiati sono una delle squadre più in forma del nostro campionato e saranno un ottimo banco di prova in attesa della gara di Gedda, dove il Milan tornerà a giocarsi un trofeo a distanza di due anni da quella Supercoppa alzata proprio contro i bianconeri di Allegri. Nemmeno il tempo di godersi la gioia di un eventuale titolo o di smaltire la delusione di una sconfitta e subito si riparte anche in campionato con le due trasferte contro Genoa e Roma e la sfida casalinga contro il Napoli dell'ex Ancelotti.