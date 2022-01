Una settimana al derby di Milano. Pioli al lavoro: tre recuperi da monitorare, due opzioni in attacco

Manca una settimana esatta al derby di Milano. Ed è evidente che sarà un derby di Milano decisivo: "Se riusciremo a vincere il derby proveremo a rimanere attaccati all'Inter e a giocarcela fino in fondo. Se non ci riusciremo sarà un campionato molto simile a quello dell'anno scorso, quando ci siamo qualificati per la Champions all'ultima giornata". Pioli ha già detto tutto.

Tre recuperi da monitorare

La posta in palio è, dunque, altissima. I rossoneri si avvicineranno alla stracittadina milanese con la speranza di recuperare qualche pedina importante. In ordine di fattibilità: pare certa la titolarità di Kessie (rientrerà domani sera dall'Africa e da lunedì si allenerà con la squadra regolarmente), resta in forse la presenza di Ibrahimovic (alle prese con una infiammazione al tendine da monitorare senza eccessiva fretta), mentre si fa sempre più duro il recupero di Tomori. Lunedì, quando la squadra tornerà ad allenarsi a Milanello, ulteriori e più precisi aggiornamenti.

Due opzioni di punta

Pioli, nel corso della settimana, dovrà sciogliere i dubbi legati all'attacco. Anzi, per essere più precisi: all'attaccante. Tenendo presente il punto interrogativo legato alle condizioni di Ibrahimovic, il tecnico rossonero potrà contare sul 9 classico Giroud oppure optare su una soluzione diversa; Ante Rebic, infatti, scalpita: il Milan con il croato offre una pressione diversa alla difesa avversaria e - chissà - potrebbe essere la mossa a sorpresa per provare a sovvertire le gerarchie del campionato. Una settimana al derby di Milano. Una settimana per pensarci.