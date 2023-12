Uomini contati in difesa, ma un rientro è vicino. E Pioli ha ritrovato la sua colonna

Da ormai tre settimane a questa parte il Milan deve fare i conti con l'emergenza totale in difesa, a causa delle assenze prolungate per infortunio di Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Mattia Caldara e Marco Pellegrino; a queste si aggiungerà, nel match da disputare domani a San Siro contro il Monza, l'indisponibilità di Davide Calabria, out dal match perché squalificato. A Pioli, dunque, restano a disposizione i soli Tomori, Theo e Florenzi, più i due giovanissimi Simic e Bartesaghi.

Dalla prima lista, però, potrebbe presto venir fuori Kjaer. Il danese, out dal 30 ottobre per un affaticamento muscolare peggiorato poi in un risentimento con relative irritazioni che non gli hanno permesso di allenarsi regolarmente. Ieri il numero 24 ha finalmente svolto l'intero allenamento con il gruppo; se, dopo l'allenamento odierno, le sue condizioni saranno buone, è probabile che riuscirà ad essere della partita contro il Monza. Se non partirà da titolare, complice l'assenza di Calabria, mister Pioli dovrà scegliere uno tra Simic e Bartesaghi. Da queste scelte poi dipenderà anche la posizione di Theo Hernandez, che potrebbe tornare finalmente a sinistra.A mettere diverse pezze difensive in questo periodo - e in generale in tutta la stagione - c'è stato, comunque, Fikayo Tomori, autore, fino ad oggi, di prestazioni di altissimo livello, addirittura superiori per concentrazione e leadership a quelle dei primi mesi in rossonero e dell'anno dello Scudetto. Lo stesso numero 23, intervistato da SportMediaset, ha le idee chiare su come trascinare fuori dalle zone paludose la sua squadra: “A inizio stagione volevamo passare il girone di Champions, ora affronteremo l'Europa League con la consapevolezza di poter fare bene. A Newcastle abbiamo parlato nell'intervallo, ci siamo detti che dovevamo dare tutto e non c'era più niente da perdere. Nella ripresa è uscita una buona prestazione e ora dobbiamo portare questo spirito anche in campionato".