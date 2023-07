Verso Juventus-Milan: prima da titolare per Reijnders, davanti il trio Pulisic-Giroud-Leao

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Real Madrid, arrivata comunque al termine di una buona prestazione, il Milan torna in campo nella notte italiana per la sua seconda amichevole in terra americana: l'avversaria dei rossoneri sarà la Juventus e il match di giocherà al Dignity Health Sports Park di Los Angeles.

PRIMA DA TITOLARE - Per questa sfida, Stefano Pioli metterà in campo la formazione migliore, dando spazio anche a diversi nuovi acquisti: se Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic hanno già giocato titolari contro il Real, per Tijjani Reijnders sarà l'esordio dal primo minuto in maglia rossonera. L'olandese, nel 4-3-3 milanista, sarà impiegato da mezzala sinistra, con al suo fianco l'inglese ex Chelsea e Rade Krunic, il quale verrà confermato nel ruolo di regista davanti alla difesa.

SUPER TRIDENTE - In difesa, davanti a Maignan, ci saranno Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre in mezzo verranno schierati Tomori e a Thiaw, con quest'ultimo che dovrebbe essere preferito a Kalulu e Kjaer. Passando all'attacco, invece, c'è grande curiosità per vedere dall'inizio il tridente composto da Christian Pulisic a destra, Olivier Giroud al centro e Rafael Leao a sinistra. E' solo un'amichevole, ma Stefano Pioli inizia già a mettere in mostra alcuni dei suoi gioielli.