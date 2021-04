VIDEO MN - Ibrahimovic è appena arrivato in sede per firmare fino al 2022: i dettagli

Zlatan Ibrahimovic è appena arrivato a Casa Milan come documentano le immagini raccolte da MilanNews.it. Lo svedese è in sede per firmare il rinnovo annuale, fino a giugno 2022, con il Milan: il numero 11 rossonero percepirà uno stipendio sulle stesse cifre di quello attuale, circa 7 milioni di euro netti, ma questa volta ci saranno dei bonus relativi al numero di presenze, ai gol e ad altre variabili come ad esempio i risultati della squadra.

Dopo la firma arriverà anche il consueto comunicato ufficiale del club, seguito da diversi contenuti social e la classica intervista ai canali ufficiali rossoneri.