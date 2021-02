VIDEO MN - Raiola: "Gigio va lasciato in pace, lavoriamo nelle retrovie. Ibra era l'unico che poteva salvare il Milan"

Mino Raiola, presente a Milano, è stato intervistato da MilanNews.it. Il noto agente si è soffermato su Donnarumma in ottica rinnovo e anche sull'importanza di Zlatan Ibrahimovic.

Sul rinnovo di Donnarumma: "Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre".

Su Ibrahimovic: "Se mi ha stupito? A me non stupisce niente, ho detto che l'unica cosa che poteva salvare il Milan era Zlatan e così è stato".

Sul gesto dopo il gol: "Questo lo devi chiedere a lui, sono marchi registrati con brevetto. Non so quali siano le sue intenzioni, ma è uno che migliora tutti, è altruista e serviva al Milan per tornare al posto dove doveva andare. Lo hanno capito, sono contentissimo per lui, per il Milan e per i tifosi del Milan".

Su Sanremo e Zlatan personaggio: "Zlatan è sempre stato così, qualcuno se ne sta accorgendo adesso".

Di Antonio Vitiello