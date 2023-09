A Cagliari test di maturità per il "Milan B". CorSera: "Occasioni per Okafor e Adli"

Stasera a Cagliari sarà di scena il “Milan B”, scrive il Corriere della Sera sulle sue pagine odierne. Sarà anche l’occasione per capire se davvero la panchina rossonera ha fatto un salto di qualità rispetto alla stagione scorsa. E in Sardegna sarà il turno di Noah Okafor da centravanti, che non trova la rete addirittura da novembre.

Mentre l’altro grande atteso - si legge -, è Yacine Adli, chiamato a sostituire l’infortunato Krunic. Un'occasione per il centrocampista che lo scorso anno ha collezionato solo sei presenze, una sola da titolare, non convincendo mai a fondo Pioli. Quanto al tridente, sarà completato da due fra Pulisic, Chukuweze e Leao: oggi la scelta definitiva, conclude il quotidiano.