A tutto Reijnders. La Gazzetta: "Per il Milan gol, corsa e piedi buoni"

Insieme a Christian Pulisic Tijjani Reijnders è l'altro grande protagonista della stagione del Milan. 13 gol in stagione con la maglia rossonera sono tanti, anzi tantissimi per un calciatore che fino all'anno scorso veniva preso di mira per la poca incisività sotto porta. Nel corso di questi mesi l'olandese ha assorbito le critiche che gli sono state rivolte e ha utilizzato il modo migliore per rispondere: sul campo.

E c'è da dire che non l'ha fatto solo con la maglia del Milan, ma anche con quella della Nazionale olandese, aprendo uno score in continua crescita. Anche nell'ultima sosta Reijnders è stato decisivo con la maglia Oranje, con il Milan che spera possa continuare ad esserlo anche in campionato per alimentare i propri sogni europei. Sul 14 rossonero La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "A tutto Reijnders. Per il Milan gol, corsa e piedi buoni"