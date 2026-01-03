Abisso promosso dalla moviola del CorSport: il braccio di Ricci non è punibile

La moviola del Corriere dello Sport promuove l'arbitro Abisso della sezione di Palermo, che gestisce Cagliari-Milan senza troppi problemi: "Pochi falli fischiati, da regolamento i gialli per Saelemaekers e Palestra: il primo provoca, il secondo reagisce. Manca un’ammonizione per Estupiñan per fallo sullo stesso Palestra, ma nel complesso il metro è abbastanza coerente (nonostante un finale con qualche sbavatura)".

A fine partita un episodio che inizialmente ha destato qualche dubbio, ma Abisso l'ha interpretato bene: "Al 25' del secondo tempo Kilicsoy tenta la rovesciata in area, il braccio di Ricci non è punibile (è di spalle e i due sono a pochi centimetri)".

L'ANALISI DI LUCA MARELLI

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, commenta così l’unico episodio dubbio di Cagliari-Milan, interpretato bene da Abisso ed il VAR. Le sue parole:“Settantacinquesimo minuto. Il numero 9 del Cagliari tenta una rovesciata che viene deviata col braccio da Ricci. Il check è stato piuttosto veloce, questo tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato: Ricci tocca il pallone col braccio destro, molto vicino al corpo e vicino al piede dell’avversario. Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era molto più aperto e lontano del corpo. Il braccio destro invece va a chiudersi e ritengo corretta la decisione di Abisso e del VAR che non è intervenuto proprio per questo motivo. Un episodio diverso da quello di Lecce-Napoli, perché lì Juan Jesus tocca il pallone nella stessa dinamica con il braccio sinistro”.