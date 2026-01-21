Agresti non ha dubbi: "Fullkrug è l’uomo che mancava al Milan"

Stefano Agresti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato durante questo mercato invernale dal West Ham: "Füllkrug non è un fenomeno. È diventato grande (di età) facendo gol senza troppa continuità in squadre importanti ma non di livello eccelso, tra Bundesliga e seconda serie tedesca, e si è ritagliato uno spazio anche nella Germania ma insomma, i centravanti top sono altri. Solo che al Milan — un grande club con grandi ambizioni — è diventato subito decisivo: fisicità, carattere, ora anche un gol decisivo. Perché?

Perché è l’uomo che mancava al Milan: un centravanti grande e grosso, dunque un centravanti vero, fondamentale quando le partite si mettono in un certo modo, con gli avversari chiusi e con la necessità di trovare uno spiraglio per vincerle,magari passando per le vie aeree. Perché Tare, uno che i calciatori li sa riconoscere (lo dice la sua storia), ha pensato potesse contribuire alla causa rossonera proprio in quel ruolo. E perché Allegri sa sempre, o quasi, tirare fuori il massimo dai giocatori che gli consegnano, siano questi campioni o buoni calciatori. Se aggiungiamo che è arrivato in prestito gratuito, e si è anche tagliato l’ingaggio, possiamo dire che l’operazione — per ora — è riuscitissima".