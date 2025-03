Al via il casting definitivo. Tuttosport in apertura: "Paratici e Milan, primo incontro"

Di rientro da Dubai, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha avviato il casting definitivo per il nuovo direttore sportivo del Milan. L'agenda del dirigente rossonero da qui alle prossime settimane sarà piena, anche perché non si limiterà ad incontrare solo una volta i candidati per questa prestigiosa poltrona. Ci saranno più colloqui che lo porteranno poi a prendere una decisione definitiva entro Pasqua.

Il primo passo è stato però compiuto. In apertura questa mattina Tuttosport ha infatti titolato "Paratici e Milan, primo incontro", andato in scena negli scorsi giorni proprio con il Ceo rossonero Furlani. In questo non è stata (ancora) trovato un accordo definitivo, ma il fatto che sia stato incontrato l'ex Juventus prima di chiunque altro non è un caso, anzi, conferma ulteriormente la sua posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati.