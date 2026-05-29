Allegri al Napoli, casting Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

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Allegri-Napoli e il casting del Milan sono le notizie di spicco questa mattina nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

La scena calcistica attuale, come spesso capita nella settimana dopo l'ultimo weekend della stagione, è dominata dalla girandola degli allenatori. Questa mattina i temi più rilevanti che emergono dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola, sono essenzialmente due: l'accordo tra Allegri e il Napoli, più il casting del Milan per il nuovo tecnico. In particolare la notizia dell'ex allenatore rossonero che finisce da Aurelio De Laurentiis è senza dubbio quella del giorno.

ALLEGRI-NAPOLI E CASTING MILAN

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla diffusamente di Massimiliano Allegri al Napoli. In taglio basso viene scritto così: "Allegri al Napoli". E poi citato subito dopo: "Max si libera dal Milan e va subito da De Laurentiis". Ieri si è ufficialmente liberato anche un altro tecnico che potrebbe diventare interessante e che era in corsa per la panchina partenopea: "Italiano via da Bologna ma superato". Anche il Corriere dello Sport apre con la notizia principale: "Allegri! Il Napoli a Max. De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte". In taglio laterale si parla delle riflessioni rossonere: "Casting Milan: da Jaissle a Pochettino". E poi nel sottotitolo: "Cardinale e Ibra vogliono Rangnick come dt: sondati anche il tecnico dell'Al-Ahli e ct degli Stati Uniti". Anche per Tuttosport tematiche simili, con l'apertura su Allegri: "Max va al Napoli e tenta Vlahovic". In taglio laterale il casting Milan: "Rossoneri nel caos. Rangnick vota Jaissle al Milan".