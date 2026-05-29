Allegri al Napoli, casting Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi
La scena calcistica attuale, come spesso capita nella settimana dopo l'ultimo weekend della stagione, è dominata dalla girandola degli allenatori. Questa mattina i temi più rilevanti che emergono dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola, sono essenzialmente due: l'accordo tra Allegri e il Napoli, più il casting del Milan per il nuovo tecnico. In particolare la notizia dell'ex allenatore rossonero che finisce da Aurelio De Laurentiis è senza dubbio quella del giorno.
ALLEGRI-NAPOLI E CASTING MILAN
La Gazzetta dello Sport questa mattina parla diffusamente di Massimiliano Allegri al Napoli. In taglio basso viene scritto così: "Allegri al Napoli". E poi citato subito dopo: "Max si libera dal Milan e va subito da De Laurentiis". Ieri si è ufficialmente liberato anche un altro tecnico che potrebbe diventare interessante e che era in corsa per la panchina partenopea: "Italiano via da Bologna ma superato". Anche il Corriere dello Sport apre con la notizia principale: "Allegri! Il Napoli a Max. De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte". In taglio laterale si parla delle riflessioni rossonere: "Casting Milan: da Jaissle a Pochettino". E poi nel sottotitolo: "Cardinale e Ibra vogliono Rangnick come dt: sondati anche il tecnico dell'Al-Ahli e ct degli Stati Uniti". Anche per Tuttosport tematiche simili, con l'apertura su Allegri: "Max va al Napoli e tenta Vlahovic". In taglio laterale il casting Milan: "Rossoneri nel caos. Rangnick vota Jaissle al Milan".
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