Milan: Jaissle, Glasner o Pochettino. Il QS recita: "Una poltrona per tre"

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Per la panchina del Milan sono tre i candidati forti in questo momento: Jaissle, Glasner e Pochettino. Questi tre si giocano il posto

Dopo i quattro esoneri in un colpo solo dello scorso lunedì, il Milan deve ancora fare la prima mossa concreta della sua rivoluzione-costruzione sponsorizzata da Cardinale e Ibrahimovic, con l'appoggio di Calvelli. A oggi i nomi per la panchina rossonera sono tre: Jaissle, Glasner e Pochettino. Tutti candidati che, in diversa misura, sono figli della scelta che si andrebbe a fare con Ralf Rangnick come direttore dell'intera area tecnica del Milan.

MILAN: JAISSLE, GLASNER O POCHETTINO

Sono in tre a giocarsi la panchina del Milan, secondo quanto scrive stamani il QS che infatti titola proprio così: "Una poltrona per tre". E i tre candidati sono Jaissle, Glasner o Pochettino. Prosegue infatti citandoli uno ad uno il quotidiano nel suo sottotitolo, scrivendo: "Se arriva Rangnick, in rossonero è favorito Jaissle su Glasner e Pochettino". Intanto gli altri club italiani si muovono: Allegri va al Napoli, la coppia Giuntoli-Sarri ricomposta a Bergamo, Italiano saluta il Bologna.