Jaissle e Pochettino, la Gazzetta: "Le due vie del Milan"

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Jaissle e Pochettino sono gli ultimi due candidati forti per la panchina del Milan, proposti da Rangnick che Ibra e Cardinale vogliono come dt

Il Milan punta a Ralf Rangnick come direttore dell'area tecnica. In attesa di una risposta, che dovrebbe arrivare in tempi brevi, il tecnico tedesco ha già messo in chiaro le sue condizioni e proposto due possibili candidati. I due nomi forti sono: Matthias Jaissle, tedesco 38enne dell'Al-Ahli, e Mauricio Pochettino, in procinto di iniziare il Mondiale alla guida degli Stati Uniti padroni di casa.

JAISSLE E POCHETTINO: DUE VIE MILAN

A parlare di Jaissle e Pochettino come due ipotesi per il Milan è anche la Gazzetta dello Sport questa mattina nella sezione dedicata al club rossonero. Il titolo della rosea è molto chiaro in questo senso: "Le due vie del Milan: Rangnick vota l'erede Jaissle e c'è Pochettino". Nel sottotitolo poi viene chiarito su Jaissle e Pochettino: "L'allenatore emergente scelto se il tedesco diventerà dt. Ieri altri contatti con il ct degli Stati Uniti". Per quanto riguarda il nome più quotato, Matthia Jaissle, il tedesco dovrebbe liberarsi dall'Al-Ahli con cui ha un contratto fino al 2027.