Nel pagellone del QS, la delusione è Massimiliano Allegri: voto 5

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Massimiliano Allegri è la delusione del campionato di Serie A secondo il pagellone che il QS ha pubblicato questa mattina

È terminata ormai la stagione, nel corso dell'ultimo weekend, ed è giunto il tempo di analisi e giudizi. In particolare la redazione del QS ha proposto questa mattina, nella sua edizione cartacea, un ampio e completo pagellone dell'annata di Serie A che si è appena conclusa. Scegliendo alcuni protagonisti, in positivo e in negativo, giudicandoli con un voto e un giudizio scritto. Tra questi anche Massimiliano Allegri indicato come la delusione del campionato italiano.

PAGELLONE QS: ALLEGRI È LA DELUSIONE

Massimiliano Allegri è la delusione del campionato per il QS che senza mezzi termini lo boccia con un 5 di voto. Il suo giudizio completo recita così: "Dal patatrac pronti via con la Cremonese all'ultimo e devastante crollo con il Cagliari: nel mezzo, 36 giornate con la Champions League in pugno e una striscia record di 24 risultati utili. Il Milan targato Massimiliano Allegri si è piantato sui pedali, fiaccato da intrighi, faide, un mercato di gennaio nullo. La squadra ha tenuto botta, nonostante gli infortuni, fino alla volata: alla 30esima giornata, era a -6 dall'Inter e a +9 dal quinto posto. Poi tonfi su tonfi. Cambi che non hanno cambiato. Scelte che non hanno pagato. L'obiettivo, comunque, a un passo. Ma sfumato nel modo peggiore".