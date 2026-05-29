Pulisic simbolo del Milan di Cardinale, Gazzetta avvisa: "Ma c'è il tema rinnovo"

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Cardinale vuole il connazionale Pulisic come simbolo al centro del suo nuovo Milan. La Gazzetta dello Sport ricorda che c'è l'ostacolo del rinnovo

Gerry Cardinale ha l'intenzione di essere più presente in questa nuova era della sua gestione da proprietario del Milan: il manager americano vuole essere influente con le sue scelte e vorrebbe finalmente costruire il club secondo le sue idee. Una di quelle basilari è rendere Christian Pulisic il simbolo del suo nuovo Milan. Il problema è che il connazionale del proprietario Cardinale, reduce da un 2026 osceno, non è certo del suo futuro e va sistemato a livello contrattuale.

PULISIC NUOVO SIMBOLO DEL MILAN: TEMA RINNOVO

Forte del suo essere americano, Gerry Cardinale vuole rendere il Milan, la squadra di cui Christian Pulisic è simbolo incontrastato. Un progetto che però deve passare da alcuni passaggi formali di rilievo, come quello del rinnovo del contratto. Oggi la Gazzetta dello Sport parla di questa idea di Cardinale per Pulisic e il Milan, avvertendo però anche della spinosa situazione contrattuale: "Pulisic nuovo simbolo, lo vuole Cardinale. Ma c'è il tema rinnovo". Nel sottotitolo si chiarisce: "Prolungamento in stallo dopo la maxi-richiesta. Chris pensava di lasciare, ma tutto può cambiare". E poi ancora: "Un 2026 senza gol ma ha la chance di riscatto nel Mondiale da padrone di casa"