Ibrahimovic con l'ambiente Milan contro, Tuttosport: "Uomo solo di Cardinale"

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Ibrahimovic ha tutto l'ambiente Milan contro: eppure lo svedese va avanti perché ha la fiducia piena del proprietario Gerry Cardinale

Zlatan Ibrahimovic ha tutto l'ambiente Milan contro ma come spesso è capitato in campo, sembra non interessarsene. Anche perché lo svedese gode della fiducia dell'unica persona che conta, da un punto di vista aziendale e societario: il proprietario Gerry Cardinale. Il manager americano si fida molto dell'ex fuoriclasse rossonero e ascolta con trasporto tutti i suoi consigli, lo vede come una potenziale sua estension nel mondo degli affari legati al mondo sportivo.

IBRA SOLO DI CARDINALE: AMBIENTE CONTRO

Il tema è dibattuto questa mattina dall'edizione di Tuttosport che racconta il rapporto professionale tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Il quotidiano titola così: "Ibrahimovic uomo solo di Cardinale". E poi ancora: "Ultimi incarichi prima di volare al Mondiale. Lo svedese ha l'ambiente contro ma gode della fiducia del patron: a lui la scelta dell'allenatore". Quindi viene anche aggiunto in merito al loro rapporto: "Cardinale lo vede come suo braccio destro anche negli affari extra calcio".