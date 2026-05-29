Allegri saluta il Milan e va a Napoli. Il CorSera: "Deve risolvere il contratto con Cardinale"

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Addio definitivo di Allegri al Milan che trova subito casa al Napoli dopo l'esonero rossonero: ora dovrà risolvere il contratto con Cardinale

Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Questa è la notizia bomba di ieri pomeriggio, con l'ex tecnico del Milan che ha superato nel testa a testa finale Vincenzo Italiano, che pure si è liberato dal Bologna ponendo fine a un'esperienza di due stagioni. Il livornese firmerà un biennale con la formazione del presidente Aurelio De Laurentiis. Prima di rendere tutto ufficiale, però, Max dovrà trovare l'accordo di rescissione con il Milan, a cui era legato fino al 2027.

ALLEGRI-NAPOLI: DEVE RISOLVERE COL MILAN

La notizia di Allegri al Napoli è chiaramente quella più importante delle ultime ore e viene messa in primo piano anche dal Corriere della Sera nelle sue pagine dedicate allo sport: "Napoli al Max. Cambio di fronte: Italiano rescinde col Bologna, il ds Manna accelera con il tecnico toscano". E poi si legge ancora sulle cifre: "C'è l'accordo per un biennale a 4,5 milioni". In tutto questo anche il Milan ha un ruolo chiave in tutto questo. Prosegue il CorSera, infatti: "L'ex Milan deve risolvere il contratto con Cardinale". C'è anche un aggiunta sui rossoneri: "Panchina rossonera, c'è Jaissle dell'Al Ahli".