Disastro Milan, il CorSport: "11 allenatori in 13 anni. Champions solo 4 volte"

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Il ruolino di marcia del Milan è un disastro: negli ultimi 13 anni ben 11 allenatori e qualificazione in Champions ottenuta solo 4 volte

Con l'esonero di Massimiliano Allegri e la ricerca di un nuovo tecnico per la panchina del Milan, i rossoneri inseriranno presto nel loro schema il dodicesimo allenatore negli ultimi 14 anni. Il ruolino di marcia del club milanista, in questo senso, negli ultimi tredici anni è davvero un disastro. I numeri parlano davvero molto chiaro e recitano: 11 allenatori in 13 anni, Champions raggiunta in 4 sole occasioni.

11 ALLENATORI IN 13 ANNI

Il dato questa mattina è riportato anche dai colleghi del Corriere dello Sport che ne approfittano per far partire la loro riflessione: "La clamorosa e infruttuosa galleria rossonera. 11 allenatori in 13 anni, Champions solo 4 volte". Nel sottotitolo poi viene dato qualche elemento in più: "Allegri l'unico chiamato due volte ma da proprietà diverse". E poi ancora: "Il filotto della Grande Europa tutto con Pioli. Dall'era Elliott nel 2019, quattro tecnici e il ritorno di Max". Proprio Allegri apre e chiude questi 13 anni, solo Pioli in Champions: Allegri, Seedorf, Filippo Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi, Montella, Gattuso, Giampaolo, Pioli, Fonseca, Conceiçao e di nuovo Allegri.