Va scelto anche l'ad, Tuttosport: "Corsa a due tra Edwards e Ayre"

vedi letture

Corsa a due tra Michael Edwards e Ian Ayre per la scrivania al quarto piano di Casa Milan: va scelto anche il nuovo ad rossonero

Non solo l'area tecnica e sportiva con un nuovo direttore e ovviamente il nuovo tecnico, dopo i quattro licenziamenti in un colpo solo dello scorso lunedì, nel Milan va scelto anche l'ad. Per il ruolo di amministratore delegato, secondo quanto viene riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport sarebbe una corsa a due tra gli inglesi Michael Edwards e Ian Ayre, entrambi legati al Liverpool.

AD MILAN: CORSA A DUE EDWARDS-AYRE

Questa mattina, per quanto riguarda la mansione di ad nel Milan, il titolo del Tuttosport indica due nomi ben precisi: "Per il ruolo di ad è corsa a due tra Edwards e Ayre". Nell'occhiello poi viene anche segnalato: "Ieri il consiglio di amministrazione di una società totalmente da ricostruire e con tanti punti interrogativi". Michael Edwards, inglese, è l'attuale CEO del Liverpool e sarebbe il candidato numero uno. Inglese anche Ian Ayre, un passato al Liverpool e oggi nella franchigia di Nashville in MLS. Un nome emergente è quello dell'italiano Massimo Ferrari già nel CdA rossonero tra il 2020 e il 2022, dimissionario da WeBuid.