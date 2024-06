"Allergia" rossonera verso i procuratori. Tuttosport: "RedBird, porte chiuse agli agenti"

vedi letture

Con l'affare per Joshua Zirzkee al momento pesantemente condizionato dalle richieste elevate dell'agente Kia Joorabchian sulle commissioni, l'edizione odierna di Tuttosport ha proposto un'analisi del rapporto tra il club rossonero e i procuratori dei propri giocatori negli ultimi anni, evidenziando come nella politica della proprietà rossonera ci sia la volontà di evitare di spendere cifre enormi per chi gestisce gli interessi dei calciatori. Il titolo del quotidiano recita così: "RedBird, porte chiuse agli agenti".

Nell'occhiello si legge: "L'allergia degli americani alle onerose commissioni richieste per i giocatori". E poi il calcolo sugli ultimi due anni: "Spesi soltanto 27 milioni per i procuratori". In generale, tra Elliott e RedBird, cioè dall'agosto del 2018, l'agente più pagato è stato quello di Lucas Paquetà, con 2.9 milioni. Subito dopo ci sono i 2.8 milioni di Charles De Ketelaere e gli 1.8 di Rafa Leao e Krzystof Piatek. In classifica anche Mattia Caldara a 1.2, più di Theo Hernandez (1.1) e Bennacer (0.9).