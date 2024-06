Ancona bocciato, la Gazzetta: "Presto via libera ai rossoneri U23"

Ci sono importanti novità sul fronte seconda squadra. Il destino del nuovo progetto del club rossonero per l'under 23 in Serie C dipendeva soprattutto dall'esito della domanda di iscrizione presentata dall'Ancona. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, ieri riferito anche da MilanNews.it (LEGGI QUI), i requisiti richiesti dalla Covisoc alla società marchigiana non sono stati soddisfatti e così la strada per la seconda squadra rossonera sembra spalancarsi di fronte al club di via Aldo Rossi.

Scrive la rosea stamattina: "Presto il via libera ai rossoneri U23: l'Ancona è bocciato dalla Covisoc". Nel sottotitolo si aggiungono ulteriori dettagli sulla questione: "Venerdì probabile esclusione ufficiale dei marchigiani". Nei prossimi due giorni il club che si affaccia sull'Adriatico può presentare ricorso e la Covisoc di secondo grado sarà chiamata a valutare e quindi a dare parere definitivo entro venerdì. Un'eventualità difficile dal momento che l'Ancona stessa ha ammesso di non aver pagato le ultime due mensilità degli stipendi. Da venerdì in poi, dunque, il via libera per il Milan. L'allenatore della squadra sarà Daniele Bonera e la rosa sarà a stretto contatto con la prima squadra.