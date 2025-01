Ancora mercato, la Gazzetta: "No a Mourinho per Pavlovic, Okafor cerca squadra"

Il calciomercato del Milan deve attivarsi anche in uscita: per il momento, rispetto alle tante chiacchiere e indiscrezioni, come per i colpi in entrata non si è ancora mosso niente. I due nomi principali che stanno sotto la lente di ingrandimento sono accomunati dal passato condiviso al Salisburgo, squadra da cui il Milan li ha comprati in due estati consecutive. Si tratta chiaramente dell'attaccante svizzero Noah Okafor, ora anche acciaccato, e del centrale serbo Strahinja Pavlovic, che non vede il campo da tempo immemore.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle due ipotetiche cessioni dei due calciatori. La rosea titola così: "No a Mourinho per Pavlovic, Okafor cerca una squadra". Nel sottotitolo si riporta: "Respinto l'attacco dei turchi del Fenerbahce per il serbo. Lo svizzero deluso dal Lipsia". Per Pavlovic si è fatto avanti il Fenerbahce di Mourinho ma il Milan ha rifiutato sia la proposta di prestito che di acquisto a titolo definitivo alla stessa cifra con cui lo ha acquistato in estate. D'altra parte Okafor, dopo il flop Lipsia, resta sul mercato e cerca la soluzione migliore per lui.