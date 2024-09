Bennacer out, il CorSport conferma: "Milan verde, Vos o Zeroli"

Questa mattina anche il Corriere dello Sport offre la stessa soluzione di MilanNews.it (QUI) e Tuttosport (QUI) all'improvvisa defezione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha lasciato anzitempo il ritiro dell'Algeria dopo un infortunio occorso in allenamento. I primi esami svolti in patria avrebbero evidenziato una lesione di terzo grado al polpaccio ma tutto dovrà essere confermato in una nuova serie di esami strumentali che il giocatore effettuerà nelle prossime ore a Milano.

Se venisse confermata l'entità dello stop, il centrocampista rossonero rischia uno stop di circa tre mesi che andrebbe a influire chiaramente sulle scelte a disposizione di Fonseca. Il club, però, punta sui giovani di Milan Futuro e per questo il CorSport titola così questa mattina: "Bennacer ko. Milan verde, Vos o Zeroli". Si aggiunge nel sottotitolo: "Per il club niente Rabiot o altri svincolati. Si guarda in casa, giovani top". Silvano Vos, appena arrivato dall'Olanda, ha già catturato l'attenzione dopo appena 45 minuti contro il Carpi: può giocare in A ma non in Champions. Chi sarà a disposizione per entrambe le competizioni è Kevin Zeroli, capitano di Milan Futuro.